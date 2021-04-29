كيف تطور تعامل الدولة مع المواطن منذ 2015؟.. وزيرة التضامن تجيب

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الدولة خلال الفترة من 2015 إلى 2018، وجهت اهتمامها بحماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تمر بها البلاد.

وأوضحت: "تمثلت الجهود في مد شبكات الأمان الاجتماعي، واستحداث مناطق جديدة لنقل سكان العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وتحسين شبكة الطرق والمرافق والخدمات الأساسية، وتحسين الرعاية الصحية، وبدء إصلاح منظومة التعليم".

وأكملت خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى للإعلام: "قد توجهت جميع مؤسسات الدولة في الوقت الحالي للتركيز على الاستثمار في البشر وتحسين جودة المواطنين بدءًا من الطفولة المبكرة والنشء والشباب وحتى مرحلة التقاعد والخروج إلى المعاش".

وأشارت إلى أن الوزارة تفكر حاليًا بمنظور تكاملي لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية والتمكين لجميع أفراد الأسرة.

واستضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مساء الخميس، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين، وذلك في مقر المجلس بماسبيرو.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن هناك نهضة إنشائية وحضارية كبيرة في مصر، ولكن الأهم من ذلك هو الاستثمار في البشر وتأهيلهم.

وأضاف: وزيرة التضامن لديها العديد من الملفات التي تعمل عليها وأبرزها العشوائيات "حفرة من جهنم"، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها تقديم الدعم لكل الفئات، وذلك على عاتق وزيرة التضامن، بإشراف من الرئيس بشكل مباشر وبشكل يومي وتفصيلي.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إنه في سياق توجه الدولة العام، هناك صحوة كبيرة في مجال الفكر والوعي للمواطن وجودة حياته، مضيفة: برامج الحماية لها شقان نقدي وعيني وأيضًا تحسين جودة الحياة للمواطن، وقد عانينا بسبب أزمة كورونا إلا أن الاقتصاد المصري وقوته ساهما في تخطي الأزمة بشكل جيد.

وتابعت: "مصر أصبحت ذات رؤية واضحة في الملف الاقتصادي والحماية بشكل عام للمواطن، وهناك تركيز كبير على نوعية حياة المواطن المصري وتحسينها حاليًا، وأيضًا تركيز على ملفات المرأة والشباب والتعليم والصحة والسكن، والدولة والوزارة تفكران بمنظور تكاملي لدعم المواطن في الحضر والريف، وأيضًا توفير منظومة لدعم الأطفال منذ الحضانة حتى الجامعات".