الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تستمر حتى الأحد وتحذير من تخفيف الملابس

شمس حارقة وكتلة هوائية ساخنة.. تفاصيل الموجة الحارة التي بدأت اليوم

الطقس
الطقس

شهدت معظم محافظات الجمهورية ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الأيام الماضية وذلك نظرا لاقتراب فصل الصيف، لكنها سرعان ما تنكسر تلك الموجات، بعد انخفاض درجات الحرارة وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية.

  أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، أنه  من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تقلبات وتذبذبات فى درجة الحرارة، صعودا وهبوطا، لافتا إلى أن فصل الربيع وإن كانت حالة الطقس فيه تشهد تحسنا ملحوظا عن فصل الشتاء الذى يسبقه، إلا أنه يشهد موجات من التقلبات بين الحين والآخر.

 - تحذير من تخفيف الملابس

 و جدد مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، التحذير من تخفيف الملابس، لحين استقرار الأحوال الجوية ، بعد أن شهدت مصر ارتفاعا فى درجات الحرارة، اليوم الخميس، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، ويرجع السبب وراء ارتفاع درجة الحرارة على جميع الانحاء، إلى كتلة هوائية شديدة الحرارة تمتد من شبه الجزيرة العربية لتؤثر على شمال البلاد خلال الأسبوع المقبل.

 ولفت "شاهين" إلى انه لن يحدث تغيرا كبيرا في حالة الطقس ابتداء من اليوم الخميس حتى يوم الاحد القادم، مناشدا المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة،  منوها إلى أن الهيئة  تقوم بتحديث تنبؤات الطقس بشكل يومي.

مصر ارصاد ملابس اليوم الحرارة

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