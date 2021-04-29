إزالة 90%؜ من الحالات المستهدفة خلال الموجة 17 بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالتعاون مع قوات الشرطة وقطاع تطوير وحماية النيل بقنا نجحت فى إزالة 5 حالات تعدى بالردم على نهر النيل بقرية دندرة بإجمالى مساحة 150 مترا، ضمن الموجة 17 لإزالة التعديات على أراضى طرح النهر.

وأوضح محافظ قنا أن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها خلال الموجة 17 حتى الآن وصل الى 155 حالة بإجمالى مساحة 13 ألفا و813 م بنسبة تنفيذ 90%؜ من إجمالي الحالات المستهدف إزالتها، موجها باستمرار حملات الإزالة حتى يتم الإنتهاء من كافة الحالات المستهدفة.

ووجه محافظ قنا الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين لفرض هيبة الدولة والحفاظ على مجرى نهر النيل.

وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اعلن البدء في توزيع الدفعة الأولى من كارت الفلاح الذكي على 3576 مزارع بمحافظة قنا ، وذلك تحت إشراف علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى في إطار خطة الدولة لتفعيل الكارت الذكي للفلاح من خلال ميكنة بطاقة الحيازة الزراعية لتشغيل منظومة كارت الفلاح الذكى وتحويل الحيازة الورقية الى كارت مميكن .

وأوضح محافظ قنا أن كارت الفلاح يهدف الى ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه وتحديد المساحات المزروعة من كل محصول وضمان سهولة صرف الأسمدة وتحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية ومنع التعديات على الأراضي الزراعية ، كما أنه يسهم في رسم السياسات الزراعية وضمان سهولة الحصول على قروض زراعية للمزارعين وزيادة الكفاءة ودعم منظومة الزراعة بمعلومات معرفية .

وأضاف الداودي ان ذلك يأتى في إطار تفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمواطنين وفقا لمعايير الجودة العالمية.