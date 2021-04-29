إزالة 8 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بإطسا

قام خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، بإزالة ٧ حالات تعدِ على الأرض الزراعية بناحية قرية دفنو اليوم الخميس، عبارة عن أساسات وأسوار بارتفاعات مختلفة بالبلوك الأبيض ومونة الاسمنت على مساحة ١٣٥٠ متر، كما تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بناحية منية الحيط عبارة عن أسوار بارتفاع حوالي ٣ أمتار وبمساحة ٢٥٠ مترا، كما تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بناحية معصرة عرفة عبارة عن أساسات وأسوار بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت على مساحة ١٠٠ متر.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن باستمرار إزالة كافة التعديات بنطاق المحافظة وخاصة على الارض الزراعية ، وإزالة التعديات في المهد.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بعدم التهاون والتصدي، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية التي تمثل عصب الاقتصاد القومي للبلاد والمساس بها يمس الامن القومي، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي واحالتهم للنيابة العسكرية.

وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا، على استمرار إزالة كافة التعديات وخاصة على الارض الزراعية بنطاق المركز ، مشدداً علي رؤساء الوحدات بإزالة التعديات في المهد وتكثيف مجهودات ازاله المخالفات والتعديات يوميا لردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وردع المخالفين، حيث انها تسبب أمن قومي وعدم التهاون مع المخالفين والتصدي بكل حسم وحزم.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بالمراكز والقرى، بالتنسيق مع الشرطة، بتكثيف الحملات المكبرة والجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات التي أعلنتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين، لمنع انتشار فيروس كورونا، قامت الأجهزة التنفيذية بعدة حملات مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التزام المطاعم والمقاهي والورش والمحال والمولات التجارية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والمواعيد الصيفية للفتح والغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، يرافقه المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، قد قاما بجولة ميدانية مساء أمس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة، وكذلك متابعة حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات بنواحي المركز، حيث تم رفع عدد 20 حالة إشغال طريق وبروز حديدي، ورفع 15 طن مخلفات، بالإضافة إلى تحرير 40 مخالفة للمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، وغلق 5 محال تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.

إزالة حالات تعدِ على الأراضي الزراعية

إزالة حالات تعدِ على الأراضي الزراعية