الإمارات: تقديم 58 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، عن تقديم 58.479 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، أمس، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 10.466.261 جرعة، بمعدل توزيع 105.82 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

إصابات كورونا في الإمارات

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل 1.961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 193.693 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 518.262 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.584 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1803 حالات وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 498.943 حالة.

لقاحات فعَّالة

من جانبه، قال وزير الصحة الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، إن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تتواصل في مختلف مناطق الدولة وسط ثقتنا بالوعي المجتمعي بأهمية الحصول على اللقاح.

وأوضح العويس، في تصريحٍ سابق، أن لقاحات "كوفيد 19" الأربعة، متوافرة لكل فئات المجتمع وفي مختلف مناطق الدولة بشكل مجاني، مشددًا على سلامتها وفاعليتها الكبيرة.

وأشار وزير الصحة الإماراتي، إلى أن النجاح في الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح "كوفيد-19" يعد ثمرة لرؤية وتوجيهات قيادة الدولة وجهود القطاع الصحي البارزة وكل العاملين ضمن خط الدفاع الأول.