مصابو انقلاب سيارة في ترعة بقنا: «كانوا راجعين من جنازة والدهم»

تم نقلهم لمستشفى بهجورة التكاملي

كشف مصدر أمني بمديرية أمن محافظة قنا، أن المصابين في حادث انقلاب سيارة في ترعة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، كانوا عائدين من جنازة والدهم، لافتًا إلى أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات حتى الآن.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا قد تلقي إخطارًا، من الدكتور بدوى سعيد، مدير هيئة الإسعاف بقنا، يفيد بإصابة كل من جوزيف صبري جميل، 46 عامًا، بكسر في الضلوع مع اشتباه ما بعد الارتجاج، وأميرة جاد، 38 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وملاك بلامون عبد الملاك، 65 عاما، باشتباه كسر بالظهر، وميخائيل جاد، 43 عاما، نزيف بشريان اليد.

- نقل المصابين لمستشفى بهجورة

ومن جانبه قال مصدر طبي داخل مستشفى بهجورة التكاملي بمركز نجع حمادي، أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، لافتًا إلى انه قد تم نقل أحدهم لمستشفى سوهاج الجامعي، لاستكمال تلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة خلال الساعات القليلة القادمة.

في سياق آخر، كان قد لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، صباح أمس الأربعاء، بعد تناوله مادة كاوية مجهولة المصدر، بقرية بهجورة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

و تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مصدر بمرفق الإسعاف، يفيد بمصرع، "ع. ش.ع. إ"، مزارع، يبلغ من العمر 49 عامًا، عقب تناوله مادة كاوية مجهولة، مما أدت إلى وفاته اثناء وصوله لمستشفى بهجورة في مركز نجع حمادي

وتم نقل الجثة فى مشرحة المستشفى بنجع حمادي وتحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.