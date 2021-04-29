الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«استئناف سوهاج» تقضي ببراءة مدير مركز علوم الأدلة الجنائية بجامعة سوهاج

محكمة جنح مستأنف
محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج

قضت محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج بتاريخ 24 أبريل 2021 بإلغاء الحكم الصادر بحبس محمود علي المجيبري، مدير مركز علوم الأدلة الجنائية بجامعة سوهاج، بتهمة النصب والاحتيال.

وقضت مجددا ببراءته من الاتهام المسند إليه وذلك بعد أن ترافع عنه المحامي سليمان الخطيب مدافعاً عنه بانتفاء أركان الجريمة المنسوب صدورها إليه وقانونية المركز وتابعيته إدارياً وعلمياً لجامعة سوهاج وكيدية الاتهام وتلفيقه.

ودفع المحامي بالتناقض المخل في أقوال الشاهد وعدم جدية التحريات خاتما دفاعه بعدم وجَود أي دليل في أوراق الدعوى يمكن أن يحمل إدانة للمتهم وانتهت المحكمة عقب جلسة المداولة إلى قضائها بالبراءة.

الأكثر قراءة

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

شمس حارقة وكتلة هوائية ساخنة.. تفاصيل الموجة الحارة التي بدأت اليوم

كيف تطور تعامل الدولة مع المواطن منذ 2015؟.. وزيرة التضامن تجيب

«التعليم» تحدد طرق تقييم الصفين الأول والثاني الثانوي

«بتعيّط كتير».. أم تلقي ابنتها من «الخامس» في أكتوبر

فقدان السمع وطفح جلدى.. أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (7).. أسرار التناخ.. ما هي نصوص الكتاب المُقدس اليهودي؟

فلسطين: قرار إخلاء «حمصة» اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي

فلسطين تدعو أيرلندا للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس