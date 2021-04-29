«استئناف سوهاج» تقضي ببراءة مدير مركز علوم الأدلة الجنائية بجامعة سوهاج

قضت محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج بتاريخ 24 أبريل 2021 بإلغاء الحكم الصادر بحبس محمود علي المجيبري، مدير مركز علوم الأدلة الجنائية بجامعة سوهاج، بتهمة النصب والاحتيال.

وقضت مجددا ببراءته من الاتهام المسند إليه وذلك بعد أن ترافع عنه المحامي سليمان الخطيب مدافعاً عنه بانتفاء أركان الجريمة المنسوب صدورها إليه وقانونية المركز وتابعيته إدارياً وعلمياً لجامعة سوهاج وكيدية الاتهام وتلفيقه.

ودفع المحامي بالتناقض المخل في أقوال الشاهد وعدم جدية التحريات خاتما دفاعه بعدم وجَود أي دليل في أوراق الدعوى يمكن أن يحمل إدانة للمتهم وانتهت المحكمة عقب جلسة المداولة إلى قضائها بالبراءة.