الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة الشرقية: افتتاح 5 مقرات جديدة لتلقى لقاح كورونا خلال أيام

وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جاري فتح 5 مراكز أخرى للتطعيم ضد فيروس كورونا، خلال الأيام القليلة القادمة، ليصل الإجمالي ٢٤ مركز موزعة على مختلف أنحاء المحافظة، وذلك لمنع التكدس وتيسيرا على المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، بالمتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية. 

وقد قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمكتب صحة ثان الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة تطعيم المواطنين، وذلك ضمن المراكز التي تم تخصيصها لتطعيم المواطنين بالمحافظة، والبالغ عددهم حتي الآن ١٩ مركز، وذلك تيسيراً علي المواطنين من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول علي لقاح كورونا من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل علي الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من انتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، وتم التأكد من جاهزية الفرق الطبية، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن مواعيد العمل بمراكز التطعيم بالمحافظة، خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ١٠ مساء، مضيفاً بأن مراكز التطعيم بالمحافظة هي "مكتب صحة ثان الزقازيق، والمركز الطبي ببلبيس، ومراكز طب الأسرة بالدميين، وأكياد البحرية، والصوالح بفاقوس، والمركز الطبي بأبو حماد، ومركز صحة الحي العاشر أ، ومركز صحة ٤٦ بالعاشر من رمضان، والمركز الطبي بأبو كبير، ومركز طب الأسرة ببرين، ووحدة طب الأسرة بهرية رزنة، وطحلة بردين بالزقازيق، وتخصيص مراكز بمستشفيات السعديين وههيا وديرب نجم والقنايات والحسينية وأولاد صقر ومنيا القمح المركزية".

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