كوريا الجنوبية: تطعيم 5.5% من السكان بلقاح كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية أن عدد الذين تلقوا لقاح "كورونا" بلغ 2,808,794 شخص منذ أن بدأت حملة التلقيح في 26 فبراير الماضي، ويمثل هذا 5.5% من مجمل عدد السكان.



وقالت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية -في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)- اليوم الخميس إن عدد من تلقوا جرعتين من اللقاح وصل إلى 168,721 شخص بنسبة 0.3% من مجمل عدد السكان.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الخميس، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 150 مليونا و259 ألفا و386 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 164 ألفا و 650 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127 مليونا و801 ألفا و486 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.