بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس بعيد العمال

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيد رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة عيد العمال

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة عيد العمال.

وأشار بطريرك الكاثوليك في رسالته قائلاً: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة عيد العمال، ونطلب من الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والرخاء لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها الحبيب".

وتحتفل الكنائس الكاثوليكية اليوم بخميس العهد، والذي يقام خلاله صلوات اللقان والذي يقوم الكاهن بغسل أرجل الحاضرين تطبيقًا لما طلبه السيد المسيح من تلاميذه في مثل هذا اليوم عقب قيامه بغسل أرجلهم.



وتقام صلاة اللقان في ثلاث مناسبات كنسية هي عيد الظهور الإلهي (الغطاس)، وخميس العهد، وعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس (عيد الرسل). وهي صلوات موضوعة بترتيب يتشابه مع ترتيب صلوات القداس الإلهي.



وبشكلٍ عام فإن فلسفة اللقان مرتبطة بالمياه التي هي أساس التطهير والنقاء، على اعتبار أن تطهير النفس ونقاء القلب الدائمين، هما أساس علاقة الإنسان مع الله، والأرضية الصلبة التي يسير عليها من يخدمون اسمه المبارك.



و«خميس العهد»، هو الخميس الأخير في أسبوع الآلام، ويسبق عيد القيامة المجيد، ويعرف أيضًا بـ«الخميس المقدس» أو «خميس الأسرار»، وهو ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، أيضًا في يوم خميس العهد تم القبض على المسيح ليلًا بعد خيانة يهوذا له وتسليمه لليهود ومحاكمته بتهمة التجديف، ويعد يوم خميس العهد ذكرى اليوم الذي غسل فيه المسيح أرجل التلاميذ.

وفي طقس خميس العهد يقوم الكهنة في الكنائس برشم أرجل المصلين ورشمهم بالزيت في قداس خميس العهد، اقتداءً بالسيد المسيح.