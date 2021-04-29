بريطانيا تطلب 60 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر تمهيدا لحملة تطعيم في الخريف

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الخميس، أن بلاده طلبت استيراد 60 مليون جرعة جديدة من لقاح "فايزر" الأمريكي، تمهيدًا لحملة إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطنين في فصل الخريف المقبل.



وقال هانكوك -حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية- إن شراء جرعات جديدة من اللقاح سيجعل المواطنين "آمنين ويتحركون بحرية".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الخميس ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 150 مليونا و 259 ألفا و 386 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 164 ألفا و 650 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127 مليونا و 801 ألفا و 486 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.