364 وفاة و9284 إصابة جديدة بكورونا فى روسيا

روسيا تسجل 364 حالة وفاة و 9284 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الخميس، تسجيل 364 حالة وفاة و9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 109731 حالة.



كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى أربعة ملايين و796557 إصابة.



وتماثل 8442 للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى أربعة ملايين و 419540 حالة.

وسجلت روسيا أمس الأربعاء، 7848 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 1840 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات على مستوى البلاد إلى أربعة ملايين و787273.

كما سجل فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا 387 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 109367.

وطعّمت روسيا حتى الآن أكثر من ثمانية ملايين من مواطنيها ضد "كوفيد-19" وفقًا لما ذكرته تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء في منتصف أبريل، وذلك من إجمالي تعداد السكان البالغ نحو 144 مليونًا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.