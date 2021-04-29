الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إياد نصار ضيف «بيت للكل» على شاشة التلفزيون المصري غدًا

إياد نصار
إياد نصار

يستضيف غدًا الجمعة برنامج «بيت للكل» النجم والفنان الأردني إياد نصار ليكشف عن أهم مراحل مشواره الفنى.

كما يقدم البرنامج العديد من الفقرات المتنوعة والمتميزة  لجمهوره العربي، بالإضافة إلى 
تقارير ميدانية تتسم بسرعة الإيقاع والصورة المبهرة والحفاظ على الشكل والمضمون معا تحقيقا لأهداف البرنامج.

البرنامج  يبث فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهره على القنوات الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار، كما يذاع عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة فى نفس التوقيت بالأردن والعراق وفلسطين، وأيضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي. 


والبرنامج تقديم شافكي المنيري من مصر، ولميس عبد الكريم من العراق، وكاثى فرج من الأردن، وضحى الشامي من فلسطين، والبرنامج من إخراج أحمد وهدان.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، قد أعلنت عن استعدادها لإطلاق أول وأكبر برنامج تليفزيوني عربي مشترك بينم مصر، وفلسطين والأردن والعراق، باسم "بيت للكل"، والذي يهدف إلى تقديم رسالة إعلامية تحمل رؤى الدول العربية المشاركة تجاه كافه القضايا.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق البرنامج ، وكان هناك إعداد وتنسيق كبير منذ فترة بين الهيئات الإعلامية بالدول المشاركة في البرنامج، والذى يتضمن العديد من الفقرات المتنوعة المصحوبة بتقارير ميدانية من الدول الأربع المشاركة، تمتزج فيها عناصر الجدية، والإبهار، والمتعة، والترفيه.

ويشترك في تقديم البرنامج نخبة كبيرة متميزة من مقدمي البرامج من الدول الأربع المشاركة في البرنامج الذي يبث عبر القنوات الرئيسية بهذه الدول ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، كما سيتم بث برنامج "بيت للكل" يوم الجمعة من كل أسبوع وفي توقيت موحد العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف البرنامج خلال حلقاته التي تذاع بشكل أسبوعي كل يوم جمعة عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة، كما يقدم العديد من القضايا التي تهم الشأن المصري والعربي.

برنامج بيت الكل شافكي المنيري إياد نصار التليفزيون المصرى

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