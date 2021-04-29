الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 40 كيلو دواجن مجهولة المصدر بالشرقية

دواجن مجهولة المصدر
دواجن مجهولة المصدر

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة حملة على المحال التجارية بنطاق المدينة، وتم ضبط مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة الوزارة أن إدارة تموين العاشر من رمضان قامت  بتحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينة وذلك لقيامه ببيع السلع التموينية (الزيت التمويني) بأزيد من السعر المقرر.

فضلاً عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات بيع اللحوم لقيامه بعرض مفروم دواجن مجهول المصدر وتم التحفظ على  ٤ كيس مفروم دجاج زنة الواحد ١٠ كيلو بإجمالي ٤٠ كيلو مفروم دجاج مجهول المصدر على ذمه المحضر.

وكذلك تم تحرير ٣ محاضر جنح ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما قامت الحملة بتحرير محضرين ضد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع  للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى سياق متصل، شنت رئاسة مدينة صان الحجر حملة مكبرة على المحال التجارية والمطاعم، برئاسة إيهاب خاطر رئيس المدينة، والإدارة الصحية والتموين، وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 1000 عبوة زبادى غير مدون عليه تاريخ الصلاحية، وتم تحرير محضري جنحة صحية 96 و97 لسنة 1967 واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الحملة بإعدام 150 كيلوجرام أغذية منتهية الصلاحية داخل محال بقالة، وتحرير محضري جنح صحيه ضد أصحابها، بالإضافة إلى تحرير 12 محضر غرامة لمخالفة الإجراءات الاحترازية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

محافظ الشرقية العاشر من رمضان مخالفين المخابز لحوم السلع التموينية الرقابة

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