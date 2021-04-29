توريد 62 ألف طن قمح لصوامع كفرالشيخ

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن المديرية تسلمت 62 ألف و133طن قمح محلي خلال الفترة مابين 20 أبريل الجاري حتى اليوم الخميس.

وأضاف الهابط في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث أن غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، تعمل بشكل منتظم لمتابعة 20 مواقعا للتوريد بدلا من 22 موقعا حيث تم الغاء موقعين لقربهما من مستشفي العزل لعلاج فيروس كورونا والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

واوضح أن التسويق للأقماح يتم من خلال تلك المواقع التابعة للشركة القابضة الصوامع والبنك الزراعي المصري والمطاحن يوميا خلال الفترة الصباحية التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على أن يكون سداد مستحقات الفلاحين خلال 72 ساعة منذ استلام الأقماح.

وقال مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أنه حتى الآن لم تحدث أي مشكلة في موسم التوريد الحالي أو لم يتم ضبط أي مخالفات في عمليات التوريد، سواء توريد قمح محلي قديم أو مخلوط بالمستورد أو أقل جودة من النسب التي حددتها وزارة التموين، أو ما تصل نسب الرطوبة فيه عن 12%.