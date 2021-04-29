بحث افتتاح فرع لمؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» لإيواء المشردين بالمنوفية

التقت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لبحث إنشاء فرع لمؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" المشهرة مركزيا بوزارة التضامن برقم 825 لرعاية المشردين من الكبار والسيدات والأطفال بدون مأوى بحضور مازن خالد مدير العلاقات العامة بالمؤسسة.

وقالت النائبة هناء سرور إن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رحب بالفكرة وتم الاتصال بشكل فوري بإمام فوزى وكيل وزارة التضامن بالمنوفية لبحث الطلب وتوفير مكان مناسب للمؤسسة وبالفعل تمت معاينة لأحد الأماكن المقترحة لعمل دراسة عليها وتقديم مقترحات لتعاون الجمعيات الخيرية تحت مظلة التضامن الاجتماعي لخدمة أهالينا من المشردين بسبب ظروفهم الاجتماعية.

وكانت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب استجابت لاستغاثة أم كفيفة تخدم بنت معاقة عمرها 37 سنة مربوطة بحبل داخل منزل متهالك بالحي القبلى بشبين الكوم تطلب مساعدتها لإعداد وجبات طعام يومية لإطعام ابنتها بسبب عدم مقدرتها على الطبخ لأنها كفيفة.

وأوضحت النائبة هناء سرور ان سبب ربط نجلتها انها تصاب بنوبات هياج لهذا السبب تربطها بحبل خوفاً من إيذاء نفسها، مشيرة إلى أن “أم دعاء” كفيفة ولا تستطيع السيطرة عليها إلا أنها ترعاها وتقوم على توفير احتياجاتها.

وأكدت سرور أنها تكفلت بتوفير وجبات طعام جاهزة لهم يوميا من أحد المطاعم المجاورة، حيث إنه طلبها الوحيد مشيرة إلى ان الله عز وجل منح "أم دعاء" الصبر على البلاء وتحمد الله على كل شىء.

كما نظرت محافظة المنوفيه وفرع التضامن لحالة السيدة الكفيفة بتقديم كافة الدعم المادي والمعنوي والصحي بالكشف الكامل على السيدة المسنة وابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة.