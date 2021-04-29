لمواجهة «الباعة الجائلين».. حملة مسائية لرفع الإشغالات بالعبور

قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تنفيذ حملة مسائية لرفع الإشغالات لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين بشوارع المدينة، بالتنسيق بين إدارة الأمن بالجهاز، وإدارة السحب والإزالة، ورئاسة الأحياء.



وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، في بيان لوزارة الإسكان، أن الحملة شملت الحيين الأول والثاني، محيط المجمع الإسلامي، دوران الروضة، شارع الشعراوي، شارع الشباب، محيط سنتر الياسمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وستستمر الحملات تباعا، بهدف منع عودة هذه الظواهر السلبية.



وفي سياق متصل، وجه المهندس عبدالرءوف الغيطي، الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق بتكثيف أعمال رفع الإشغالات ومخلفات الباعة الجائلين، وكذا سرعة الانتهاء من أعمال نقل سيارات بيع السلع الغذائية من أمام المجمع الإسلامي بالحي الأول إلى الجهة المقابلة بساحة انتظار السيارات لاستعادة المدينة وجهها الحضاري.



وأشار رئيس الجهاز، إلى أن سيارات بيع السلع الغذائية كانت تعيق حركة المرور بالحي الأول وتمت عملية النقل وتحقيق السيولة المرورية.



كما شدد رئيس جهاز مدينة العبور، على محاربة التعديات والإشغالات بحملات يومية مكثفة ودائمة لتشمل جميع أحياء المدينة المختلفة، مشيراً إلى أن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع بدروم للقطعة رقم 18 بلوك 17108 عائلي بالحي الثامن، وذلك لبناء الردود وتمت إزالة التعديات بمعرفة وعلى نفقه المالك.



وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، استمرار الحملات المفاجئة لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي نفس السياق كثفت أجهزة المدن الجديدة كافة، خلال الأيام الماضية، شن حملات مفاجئة لمواجهة أي عمليات عشوائية سواء كانت في عمليات البناء أو البيع الجائل، كما تقوم بمواجهة ظاهرة انتشار وعودة الشيشة إلى المقاهي وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة ومجلس الوزراء، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لمواجهة مخالفات الإجراءات الاحترازية في المقاهي والمولات وغيرها من الأنشطة التي تجمع مواطنين.