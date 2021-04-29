إزالة 175 تعديا على النيل بالمنيا

إزالة 175 تعديا على النيل بالمنيا
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة التسع أزالت 175 حالة تعدي بالبناء المخالف العشوائي على أراضي أملاك الدولة "حماية النيل، بمساحة إجمالية 7329 متر مربع، ضمن تنفيذ أعمال الموجة الـ 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة “حماية النيل”.
وأوضح المحافظ أنه تم وضع جدول زمني مكون من ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى منه في 30 مارس وحتى 8 أبريل 2021، وأسفرت عن إزالة 134 حالة، بمساحة اجمالية 5267 متر مربع، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 17 أبريل وتستمر حتى 9 مايو 2021، وأسفرت عن إزالة 41 حالة حتى الأن بمساحة إجمالية 2062 متر مربع، كما ستبدأ المرحلة الثالثة منه خلال الفترة من يوم 18 من شهر مايو وحتى يوم 30 من شهر يونيو القادم.
وأكد محافظ المنيا على استمرار جميع الوحدات المحلية التسع، في تنظيم الحملات لضبط والتصدي وإيقاف أية حالات من البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك القانون بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.