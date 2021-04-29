إزالة 175 تعديا على النيل بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة التسع أزالت 175 حالة تعدي بالبناء المخالف العشوائي على أراضي أملاك الدولة "حماية النيل، بمساحة إجمالية 7329 متر مربع، ضمن تنفيذ أعمال الموجة الـ 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة “حماية النيل”.



وأوضح المحافظ أنه تم وضع جدول زمني مكون من ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى منه في 30 مارس وحتى 8 أبريل 2021، وأسفرت عن إزالة 134 حالة، بمساحة اجمالية 5267 متر مربع، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 17 أبريل وتستمر حتى 9 مايو 2021، وأسفرت عن إزالة 41 حالة حتى الأن بمساحة إجمالية 2062 متر مربع، كما ستبدأ المرحلة الثالثة منه خلال الفترة من يوم 18 من شهر مايو وحتى يوم 30 من شهر يونيو القادم.



وأكد محافظ المنيا على استمرار جميع الوحدات المحلية التسع، في تنظيم الحملات لضبط والتصدي وإيقاف أية حالات من البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك القانون بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالات ضمن الموجة

إزالات ضمن الموجة