«القومي لثقافة الطفل» يحتفي بأول لاعب أراجوز من ذوي الاحتياجات الخاصة

في ختام احتفالات «أهلا رمضان»

احتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بتدشين أول لاعب أراجوز من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة "الهمم"، حيث قام الفنان ولاعب الأراجوز الشهير سيد السويسي بتعليم الطفل إسلام أحمد محمد من الأطفال ذوي الهمم فن الأراجوز واللعب بالأمانة.

وفي الليلة التاسعة والختامية من احتفالات ليالي رمضان الثقافية "أهلا رمضان" أدى الطفل إسلام أولى فقراته، وأهداه الكاتب محمد ناصف بإهداء درع المركز للفنان سيد السويسي لجهده الكبير ونجاحه الصعب في تعليم وتدريب الطفل إسلام على مدار أكثر من خمسة شهور متتابعين "أونلاين"، منذ إقامة الملتقى الثاني للأراجوز المصري والعرائس بالحديقة الثقافية في شهر نوفمبر الماضي، وتم تسليم ميدالية المركز الذهبية للفنان الصغير إسلام أحمد محمد وشهادة تقدير.

- عروض بالسمسية

وعلى صعيد الأنشطة على مسرح الطفل قدمت فرقة الفنان سيد السويسي مجموعة من أغاني السويس بالسمسمية، كما تم تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية حيث تم عمل مجموعة من ورش الفنون في الساحة الخضراء منها ورشة تاج بالورق، ورشة اصنع لعبتك، ماسك، ورشة خزف، ورشة فزورة في مروحة، ورشة ألعاب شعبية وألغاز، وفي ركن ذوي الهمم تم عمل ورشة ثعبان بالورق من خلال إعادة تدوير المخلفات.

- عرضي "سوء الظن"و"البيانولا"



وفي البرجولا قدمت فرقة "كذالون" للعرائس والمسرح الأسود ضمن الليلة التاسعة والأخيرة، عرضي "سوء الظن" بتقنية المسرح الأسود وهو قصة عصام أبو دنيا، حوار أحمد جابر، و"البيانولا" بعرائس الماريونت إخراج شعبان أبو الفضل.

وعلى المسرح الكبير اختتم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الفعاليات بفقرة السيرك وعرض مسرحية "رمضان جانا".



على الجانب الآخر اختتم المركز القومي لثقافة الطفل أنشطته الثقافية والفنية التي كان يقدمها في معرض فيصل للكتاب والذي شارك فيه المركز بمعرض لأحدث الإصدارات ومجموعة من الورش الفنية والعروض الترفيهية.