«كشفهم صعيدي».. حبس أخطر «مافيا نصب نسائية»

قررت النيابة العامة حبس أفراد عصابة نسائية دولية 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالنصب على المواطنين في المحافظات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة لورود بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي من قِبل تشكيل عصابي بزعم أن لديهم مبالغ مالية طائلة يرغبون فى استثمارها "خلافاً للحقيقة".

شكل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وأسفرت جهوده أن وراء ذلك النشاط الإجرامى 3 سيدات، إثنين منهم يحملان جنسية أجنبية، إذ كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين عن طـريق إنشائهم صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص أجنبية وهمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تلك الصفحات فـى عمليات احتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف عـلى المواطنين من مرتادى تلـك المواقع وإيهامهم بأنهم يملكون ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغبون فى إرسالها للمجني عليهم بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة، نظير حصولهم على عمولة مالية.

ثبت من التحقيقات أنه حتى يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يقوموا بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، ثم يتولى أحد المتهمين الاتصال بالمجنى عليهم منتحلاً صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالى المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة، طالباً منهم إيداع مبالغ مالية فى أحد الحسابات البنكية كرسوم "تخليص جمركى- شحن رسوم إدارية" ثم يقوموا بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط اثنين من المتهمات، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثالثة، وأضافت إحداهما أن دورها يقتصر على استغلال حسابها البنكى بأحد البنوك الوطنية فى تلقى إيداعات مالية من الضحايا ثم تسليمها للثانية والثالثة نظير حصولها على عموله مالية منهما.