الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صوامع المنوفية تستقبل أكثر من 38 ألف طن قمح

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد صوامع القمح

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، إنه تم توريد ما يزيد عن 38 ألف و50 طن  حتي الآن من محصول القمح لموسم 2021، حيث تم أمس الأربعاء توريد 3 آلاف و787 طنا لـ14 صومعة وشونة وهنجر بنطاق المحافظة، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
 

وأضاف المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام زاد عن الأعوام السابقة، حيث بلغ سعر توريد القمح ما يتراوح بين 705 و725 جنيها للأردب الواحد وفقاً لدرجة النقاوة، مؤكداً أن المختصين عن استلام الأقماح يعملون على قدم وساق لتحقيق معدلات توريد أعلى من العام السابق وضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي إعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.
 

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع.
 

وأكد المحافظ على أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.

قمح تسهيل محافظ المنوفية توريد القمح

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