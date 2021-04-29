نام خلال كلمة للرئيس.. سيناتور أمريكي يثير السخرية عبر مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يثير السخرية، لتيد كروز، السيناتور بولاية تكساس الأمريكية، بعدما غفا لثوان والتقطته عدسات المصورين الصحفيين.

جاء ذلك في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن يناقش خطط إدارته لإصلاح نظام الهجرة، مساء أمس الأربعاء.

ووفقاً لقناة العربية الإخبارية، فبعد أكثر من ساعة من صعود بايدن إلى المنصة، أغمض كروز عينيه حيث غلبه النوم قبل أن يفتحهما ثانية.

وسرعان ما استخدم رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الفيديو للسخرية على النائب الذي أثار جدلا واسعاً في فبراير الماضي، حين قام برحلة إلى المكسيك بينما تجتاح ولايته عاصفة شتوية شديدة خلفت أضراراً واسعة.

كما شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردات فعل قوية من الناس على حادثة نوم السياسي أثناء كلام الرئيس، ما جعل كروز حديث المنصة خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان أعلن في أول خطاب له أمام الكونجرس، أمس الأربعاء، أن أميركا "تمضي قدمًا مرةً جديدة" بعد سلسلة من الأزمات الهائلة، معبّرًا عن إرادته في الإصلاح، وداعيًا الأغنياء إلى "دفع نصيبهم العادل".

وقال بايدن عقب بلوغه محطة رمزية هي أول مئة يوم من ولايته الرئاسية: قال بايدن: "بعد مئة يوم، يمكنني أن أقولها للبلاد: أميركا تمضي قدمًا مرة جديدة".

وأضاف: "أمريكا مستعدّة للانطلاق، نحن نعمل مرة جديدة ونحلم مرة جديدة، نكتشف مرّة جديدة، نقود العالم مرّة جديدة. لقد أظهرنا لبعضنا بعضا وللعالم أنّه لا يوجد استسلام في أمريكا".

كما دعا الرئيس إلى زيادة المساهمات الضريبية بالنسبة إلى الشركات والأميركيين الأكثر ثراءً، وذلك من أجل تمويل خطته لمساعدة العائلات.

وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن استطلاعا للرأى وجد أن أغلبية الأمريكيين لا يوافقون على سياسات الرئيس الأمريكى جو بايدن الخاصة بالهجرة وتعامله مع أزمة الحدود الأمريكية المكسيكية، ويعتقد الناس أن إعادة توحيد الأطفال المهاجرين وآبائهم الذين تم فصلهم عنهم على الحدود يجب أن يكونوا أهم أولويات الحكومة الفيدرالية.

ووفقا للاستطلاع الذى أجرته وكالة أسوشيتدبرس مع NORC، فإن 56% من المشاركين يرفضون موقف بايدن من الهجرة، بينما يعارض 55% الوضع الحالى على الحدود.

وكان تأييد بايدن سلبيا أيضا فى قضايا تتعلق بسياسة السلاح وعجز الميزانية الفيدرالية، إلا أن معدل تأييده بشكل عام كان إيجابيا، حيث أعرب 61% عن تأييدهم له مقابل رفض 38% لرئاسته حتى الآن.

ويأتي الاستطلاع فى الوقت الذى أدان فيه المشرعون الجمهوريون بايدن لتعامله مع الحدود، واتهموه بالتشجيع على زيادة المهاجرين. وكان عدد المهاجرين العابرين للحدود الأمريكية المكسيكية قد بلغ أعلى مستوى له منذ عدة سنوات. وأرسل حاكم ولاية تكساس جريج أبوت خطابا لبايدن فى أواخر مارس يطالب بإجابات على الأزمة الإنسانية على الحدود.

وأعرب بايدن عن رغبته لنهج أكثر إنسانية للتعامل مع الزيادة فى عبور الحدود، ليجعل نفسه متناقضا مع سلفه الرئيس دونالد ترامب الذى أدت سياسته للفصل على الحدود إلى انفصال الآلاف من الأطفال المهاجرين عن آبائهم ووضعهم فى أقفاص كبيرة.

إلا أن إدارة بايدن واجهت انتقادات من كلا الحزبين، بعدما ظهرت صورا ومقاطع فيديو الشهر الماضى تظهر الأطفال المهجرين فى أوضاع مزدحمة أثناء احتجازهم فى منشأة بتكساس من قبل وكالة الجمارك وحماية الحدود.