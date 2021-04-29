البابا تواضروس يبدأ صلوات لقان خميس العهد بدير مارمينا بمريوط

وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

أقيمت صلوات لقان خميس العهد، التي يصليها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في دير الشهيد مارمينا بمريوط، بمشاركة نيافة الأنبا كيرلس أفا مينا، أسقف ورئيس الدير، ونيافة الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، ومجمع رهبان الدير، وذلك وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وكلمة «لقان» هي اسم الوعاء الذي توضع فيه المياه فيُصَلَّى عليها لتقديسها فتصبح مياهًا فيها نعمة خاصة وقوة روحية للبركة، ويرشم بها الأب الكاهن المصلين، وينال قسطًا منها من يرغب، للبركة له ولأسرته ولبيته.

- تفاصيل طقوس خميس العهد



وفي لقان خميس العهد يقوم الكاهن بغسل أرجل الحاضرين تطبيقًا لما طلبه السيد المسيح من تلاميذه في مثل هذا اليوم عقب قيامه بغسل أرجلهم.

وتقام صلاة اللقان في ثلاث مناسبات كنسية هي عيد الظهور الإلهي (الغطاس)، وخميس العهد، وعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس (عيد الرسل). وهي صلوات موضوعة بترتيب يتشابه مع ترتيب صلوات القداس الإلهي.

وبشكلٍ عام فإن فلسفة اللقان مرتبطة بالمياه التي هي أساس التطهير والنقاء، على اعتبار أن تطهير النفس ونقاء القلب الدائمين، هما أساس علاقة الإنسان مع الله، والأرضية الصلبة التي يسير عليها من يخدمون اسمه المبارك.

- ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه

و«خميس العهد»، هو الخميس الأخير في أسبوع الآلام، ويسبق عيد القيامة المجيد، ويعرف أيضًا بـ«الخميس المقدس» أو «خميس الأسرار»، وهو ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، أيضًا في يوم خميس العهد تم القبض على المسيح ليلًا بعد خيانة يهوذا له وتسليمه لليهود ومحاكمته بتهمة التجديف، ويعد يوم خميس العهد ذكرى اليوم الذي غسل فيه المسيح أرجل التلاميذ.

وفي طقس خميس العهد يقوم الكهنة في الكنائس برشم أرجل المصلين ورشمهم بالزيت في قداس خميس العهد، اقتداءً بالسيد المسيح.