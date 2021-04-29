المتهمون بقتل شاب وإلقاء جثته بترعة الإسماعيلية: هشمنا رأسه بحجر أثناء نومه

بهدف سرقته

أدلى 3 عاطلين متهمين بقتل شاب والقاء جثته بترعة الإسماعيلية بالزاوية الحمراء، باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عمر طارق، مدير نيابة الحوادث، واقر المتهمون بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه لسرقته.

وكشف المتهمون أنه اثناء خلود المجني عليه للنوم، ألقوا حجرا علي رأسه حتى تهشمت، ثم وضعوا الجثة في ترعة الإسماعيلية حتى تتأكل وتختفي معالم جريمتهم، لكن الأهالي عثروا علي الجثة وتم ابلاغ الامن وتحرير محضر بالواقعة.

كانت النيابة قررت تشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

- تفاصيل الواقعة

وكان تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص داخل ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود وشم على ذراعه باسم سيد، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات.

- عقوبة القتل العمد

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

- تعريف الترصد

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.