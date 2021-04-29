الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

حفل إفطار وإنشاد دينى فى ذكرى ابن عربى

جانب من الحفل
جانب من الحفل

شهدت مؤسسة ابن العربي للبحوث والنشر حفل إفطار وإنشاد ديني بحضور مريدي ومحبي الطريقة الأكبرية، في ذكرى مولد الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي.

وألقى شيخ الطريقة الأكبرية أيمن حمدي كلمة مختصرة تناول فيها بعض مواقف الشيخ ابن عربي وعرج على عصر المتصوفة في الأندلس، ثم أفسح المجال لفرقة المرعشلي السورية بقيادة المنشد لإحياء الحفل.

وأنشد السادة عبدالقادر وياسين المرعشلي وباقي الفريق قصائد: يا جد الحسنين، باحبك وباريدك، مولاي إني ببابك، رمضان جانا، مدد يا سيدة، إيه العمل يا أحمد... وغيرها من المدائح التي استمتع بها الحاضرون.

يذكر أن «ابن العربي» مؤسسة بحثية تهتم بجمع وتحقيق تراث الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي من جميع أنحاء العالم وتضيفه للمكتبة الصوفية.

شيخ الطريقة الأكبرية أيمن حمدي
شيخ الطريقة الأكبرية أيمن حمدي

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