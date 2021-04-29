«تعليم النواب» تبدأ مناقشة موازنة التعليم 2021-2022 خلال 10 أيام

تبدأ لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، مناقشة موازنة قطاع التعليم والبحث العلمي بالموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 في التاسع من مايو المقبل.

وقال الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، في تصريحات لـ"الدستور"، إن اللجنة أوفدت عدد من أعضائها للمشاركة باجتماعات لجنة الخطة والموازنة لبحث موازنة التعليم والبحث العلمي، على أن تقوم لجنة التعليم ببحث الموازنة بشكل مفصل وأوجه الإنفاق وغيرها من البنود الفنية في موازنة التعليم، مؤكدًا أهمية أن تنفذ الموازنة الاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بقطاع التعليم حيث نص الدستور على تحديد نسبة 4% من الناتج القومي الإجمالي لصالح قطاع التعليم.

وفي العام الحالي بلغت مـخصصات قطاع الـتعليم قبل الجامعي ٢٤١.٦ مليار جنيه، والتعليم العالي 122 مليار جـنيه، والـبحث العلمي 60.4 مليار جنيه، بواقع 157.580 مليار جنيه، 9.2 % من إجمالى حجم المصروفات العام الجديد، مقابل 132.038 مليار جنيه العام المالي الجارى 2019/2020 بنسبة تغيير قدرها 19%.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد بدأت بمناقشة موازنة العام المالي 2021-2022 الأسبوع الجاري، حيث بحث موازنة الصحة على أن تستكمل بحث موازنة التعليم والبحث العلمي خلال الأيام المقبلة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة وأرسلها لمجلس النواب تمهيدًا لإقرارها.