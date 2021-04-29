الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يتابع تركيب تنكات أكسجين بمستشفى الصدر

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع تركيب تنكات أكسجين بمستشفي الصدر

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال توريد وتركيب تنكات أكسجين إضافية بمستشفى الصدر بمدينة المنيا، كما تفقد موقع إنشاء غرفة الأشعة المقطعية، ضمن أعمال تطوير المستشفى، وذلك في إطار دعم وزارة الصحة للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية تولي محافظة المنيا أهمية قصوى من خلال دعم المنظومة الصحية بها، بكافة جوانبها، من مستشفيات وأجهزة طبية وأطباء وتوفير كافة المستلزمات والأجهزة التي يتم من خلالها مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم التجمع وبخاصة أمام المستشفيات، لمرافقة ذويهم، خوفا من إصابتهم بأي عدوى، مؤكداً أن الفرق الطبية والعاملين بكل المستشفيات يعملون بكامل طاقتهم من أجل تقديم خدمة صحية متكاملة دون التفرقة بين مريض وأخر، موجهاً بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

من جهته، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم توريد تنكي أكسجين إضافيين لمستشفي الصدر والحميات بسعة 11 ألف لتر، ليصبح بكل مستشفى تنكين أحدهما 6 آلاف والثاني11 ألف،  في إطار دعم وزارة الصحة للقطاع الطبي بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن مستشفى الصدر بها 53 سرير رعاية، منهم 9 تنفس، ومستشفى الحميات بها عدد 24 سرير عناية وجارى الانتهاء من تطوير المبنى الثاني بالمستشفي  بسعة 80 سريرا.

محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
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المنيا تنكات مستشفى مستشفى الصدر منظومة

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