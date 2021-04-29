محافظ المنيا يتابع تركيب تنكات أكسجين بمستشفى الصدر
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال توريد وتركيب تنكات أكسجين إضافية بمستشفى الصدر بمدينة المنيا، كما تفقد موقع إنشاء غرفة الأشعة المقطعية، ضمن أعمال تطوير المستشفى، وذلك في إطار دعم وزارة الصحة للمنظومة الصحية بالمحافظة.
وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية تولي محافظة المنيا أهمية قصوى من خلال دعم المنظومة الصحية بها، بكافة جوانبها، من مستشفيات وأجهزة طبية وأطباء وتوفير كافة المستلزمات والأجهزة التي يتم من خلالها مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم التجمع وبخاصة أمام المستشفيات، لمرافقة ذويهم، خوفا من إصابتهم بأي عدوى، مؤكداً أن الفرق الطبية والعاملين بكل المستشفيات يعملون بكامل طاقتهم من أجل تقديم خدمة صحية متكاملة دون التفرقة بين مريض وأخر، موجهاً بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
من جهته، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم توريد تنكي أكسجين إضافيين لمستشفي الصدر والحميات بسعة 11 ألف لتر، ليصبح بكل مستشفى تنكين أحدهما 6 آلاف والثاني11 ألف، في إطار دعم وزارة الصحة للقطاع الطبي بالمحافظة.
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن مستشفى الصدر بها 53 سرير رعاية، منهم 9 تنفس، ومستشفى الحميات بها عدد 24 سرير عناية وجارى الانتهاء من تطوير المبنى الثاني بالمستشفي بسعة 80 سريرا.