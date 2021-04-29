قصة ستراتيغاكس المثقف اليوناني الذي تبرع بثروته لمتحف كفافيس

في ذكرى ميلاده

في نوفمبر عام 1993 أقيم مهرجان كفافيس بالإسكندرية والقاهرة، عن الشاعر اليوناني الكبير قسطنطين كفافيس السكندري المولد والإقامة والممات، وكان السؤال الشاغل في المهرجان، هو لماذا أثريائنا والقادرن منا لا يفكرون في الاسهام ولو بالقليل من ثرواتهم للنهوض بثقافتنا وفنوننا؟!

كان هذا المهرجان محفزا على الإقدام على شيء بالغ الأهمية وهو ما فعله بعض أثرياء اليونان بعد ذلك، إذ أوقفوا ثرواتهم في حياتهم وكذلك بعد مماتهم للاهتمام بتراث الشاعر اليوناني.

- وصية ستراتيغاكيس

أحد هؤلاء كان ستراتيغاكيس، وهو مثقف يوناني وصاحب مدارس اللغات بسالونيك وفي وقت المهرجان كان قد رحل منذ زمن قصير، لكنه أوصى بأن يوقف جزءا من ثروته لإنشاء متحف كفافيس في نفس مكان الشقة التي عاش فيها الشاعر نحو 20 عاما من عمره في شارع اليسيوس المتفرع من طريق الحرية على مقربة من كوم الدكة، وتكفل صاحب مدارس اللغات بإعادة قطع أثاث بيت كفافيس الأصلية وسدد إيجار الشقة وكل ما تحتاج إليه حتى صارت متحفا رائعا نراه بأعيننا الآن.

أحب كفافيس كل ما هو مصري وكل يوناني ارتبط اسمه بمصر وربما هذا ما شجع المثقفون السكندريون واليونانيون الذين جاءوا من بلدهم خصيصا للاشتراك فى مهرجان كفافيس الشعري الثالث، لافتتاح قاعة جديدة بالمتحف تخصص للروائي اليوناني الأصل القاهرى المولد والاقامة "سترانيس تسيركاس"، الذي عاش بحي عابدين في شارع شعبي قديم وكتب عن مصر أدبا باليونانية.

- نبذة عن قسطنطين كفافيس

قسطنطين كفافيس هو واحد من أعظم شعراء اليونان المعاصرين، وهو مصري يوناني، بدأ كتابة الشعر في التاسعة عشرة من عمره ونشر أول مجموعة مطبوعة من أشعاره في الواحدة والأربعون من عمره تحديدا في عام 1904، وكانت تتكون من أربعة عشرة قصيدة، وفي عام 1910 نشر ثاني مجموعاته وكانت عبارة عن الأربعة عشرة قصيدة الأولى بالإضافة إلى إثني عشرة قصيدة جديدة، ونشرت له مجلة "الحياة الجديدة" قصائد من عام 1908 حتى عام 1918 ومع مرور الوقت تجاوزت شهرته الأسكندرية ووصلت للأفاق العالمية.