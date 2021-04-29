نتاج حملات محافظة سوهاج على المقاهى خلال 24 ساعة

كثفت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية شن العديد من الحملات على المقاهى والمحال العامة وفى الشوارع بالتنسيق مع ضباط مديرية أمن سوهاج باشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج للتاكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد زيادة حالات الاصابة بالمحافظة.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج باستمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع مدن وقرى المحافظة وفيما يلى أعلنت محافظة سوهاج فى بيان لها نتاج الحملات التى شنتها عدد من المدن كالاتى:.

مدينة البلينا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمصادرة 45 شيشة، وغلق 3 مقاهي مخالفة، وتحصيل 20 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، وضبط 7 من المضبوطات المتنوعة، وذلك خلال حملات مكبرة على المقاهي والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مدينة دار السلام

كما قام مركز ومدينة دار السلام بحملات مكبرة على المقاهي بالمدينة والقرى التابعة، أسفرت عن تحرير 28 محضر غرامة فورية عدم ارتداء كمامة، وغلق 6 مقاهي مخالفة، ومصادرة 207 شيشة، و30 مضبوطات متنوعة، كما قامت حملات التطهير والتعقيم بأعمالها في قرى "أولاد خلف، وأولاد يحيي بحري، والمساعيد، والطريق السريع، ونجوع مازن شرق، وأولاد سالم بحري، والعقارية " .

مدينة ساقلته

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بحملة مكبرة بالمدينة وقرى المركز؛ لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 30 شيشة، وتحرير 22 محضر غرامة فورية عدم ارتداء كمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

مدينة أخميم

فى المقابل، أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم 11 مقاهي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتحرير 15 محضر غرامة فورية عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 127 شيشة، وذلك خلال حملات مسائية مكبرة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية شملت شوارع المدينة وقرى " أبار، والكولة، والصوامعة، والسلاموني، ونيدة "، كما تم القيام بحملات تطهير وتعقيم ورش الشوارع والميادين العامة، والمصالح الحكومية بنطاق المدينة والقرى التابعة .

مدينة المنشأه

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه بإعدام ٣٠٠ شيشة تم التحفظ عليها خلال الحملات التي شنتها الوحدات المحلية على المقاهي والكافيهات بالمدينة والقرى التابعة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه بعدد من حملات الرش والتعقيم استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية، والمدارس، والمصالح الحكومية، وأماكن تردد المواطنين.