الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دوق ودوقة كامبريدج يحتفلان بعيد زواجهما الملكي العاشر (صور)

كيت وويليام يحتفلان
كيت وويليام يحتفلان بعيد زواجهما العاشر

يحتفل دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون بعيد زواجهما العاشر، حيث أصدر الزوجان صورتين مبتسمتين جديدتين، التقطهما المصور كريس فلويد، وتم تكريمهما من قبل العائلة المالكة البريطانية.

 

وجاء في تعليق على حساب العائلة الملكية على الانستجرام "أتمنى لدوق ودوقة كامبريدج ذكرى زواج سعيدة للغاية، يصادف اليوم مرور 10 سنوات على تبادل أصحاب السمو الملكي الوعود في وستمنستر".

 

كما أشاد فلويد أيضًا بالصور التي التقطها للزوجين، حيث قال "لقد زرت كامبريدج مؤخرًا للمرة الأولى في حياتي، وفي نفس اليوم وبصدفة مذهلة كان أيضًا اليوم الذي طلب مني فيه تصوير دوق ودوقة كامبريدج في الذكرى العاشرة لزواجهما".

 

وتابع: لقد كان من المثير قضاء بعض الوقت معهم في قصر كينسينجتون، خاصة وأن الدوقة مصورة وشغوفة إلى حد ما بالتصوير.. ذكرى سنوية سعيدة.

 

التقى الزوجان لأول مرة في عام 2001 أثناء دراستهما في جامعة سانت أندروز، وفي عامهم الأول عاشوا على بعد أبواب قليلة، وفي عامهم الثاني عاشوا معًا كرفاق في السكن، وفي عام 2003 بدأوا في المواعدة، وفي 20 أكتوبر 2010 تمت خطوبتهما.

 

وتزوج الحبيبان في كنيسة وستمنستر بلندن في 29 أبريل، حيث شاهد حفل زفافهما 17.6 مليون شخص في المملكة المتحدة وملياري شخص في جميع أنحاء العالم.

 

وخلال الحدث ارتدت العروس ثوبًا يتمتع بالعديد من التفاصيل الزهرية لمزينة بالدانتيل من تصميم سارة بيرتون من ألكسندر ماكوين. يبلغ طول قطارها 2.7 متر فقط، وهو متواضع مقارنة بالعديد من العرائس الملكيات السابقات بما في ذلك الأميرة ديانا، التي سجلت رقما قياسيا 7.6 متر. 

 

الزوجان لديهما ثلاثة أطفال، الأمير جورج - وهو الثالث في ترتيب ولاية العرش بعد وليام والأمير تشارلز - الأميرة شارلوت والأمير لويس.

 

ومنحت الملكة إليزابيث الثانية التي احتفلت بعيد ميلادها الخامس والتسعين الأسبوع الماضي، الأمير ويليام لقبًا كهدية زفاف، وأصبح دوق كامبريدج حيث أصبحت كيت دوقة كامبريدج وملكة المستقبل، وفي يوم الزفاف ألقى الأمير هاري أفضل خطاب.

الأمير ويليام كيت ميدلتون زواج العائلة المالكة دوق ودوقة كامبيردج

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