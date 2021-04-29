الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل سريان الاتفاق الجديد..

«التأمينات»: آخر موعد لتحويل اشتراكات المصريين باليونان غدًا

جمال عوض
جمال عوض

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن غدًا الجمعة، آخر موعد لتحويل اشتراكات المواطنين التأمينية من اليونان إلى مصر.

 

وأضافت الهيئة، عبر موقعها، أنه بعد 30 أبريل 2021 لن تقبل أي طلبات تحويل اشتراكات.

 

وخصصت الهيئة خط واتسآب 01200484892 للاستفسار عن المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب أو أية معلومات أخرى تتعلق بهذا الموضوع.

 

وأوضحت أن دخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 أبريل 2021.

 

وأشار جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه سبق أن جرى توقيع اتفاقية بين الجانبين عام 1985، بهذه الاتفاقية يحق للمواطن المصري الذي عمل في اليونان وعاد إلى وطنه بصفة نهائية أن يطلب من هيئة التأمينات في اليونان تحويل مبالغ الاشتراكات التي استقطعت من أجره هناك وكذلك الاشتراكات التي سددها صاحب العمل لحسابه إلى هيئة التأمينات بعدما يتم تحويل تلك المبالغ تقوم الهيئة باستخدامها في إضافة مدد اشتراك لهذا المواطن تعطيه الحق في المعاش.

 

وأكد رئيس هيئة التأمينات أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجزه أو وفاه، فإن هيئة التأمين الاجتماعي في مصر سوف تعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر، وبالتالي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش، والعكس، حيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر واستقر به الحال في اليونان كأنها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش.

 

كما أن الاتفاقية القديمة كانت تغطي فقط المؤمن عليهم في قطاع التجارة والخدمات فقط في حين أظهرت المفاوضات في الجانب اليوناني أن معظم المصريين في اليونان كانوا صيادين وكانوا مستثنين من تطبيق الاتفاقية القديمة وبالتالي لم ينتفع بها معظم المصريين في اليونان، حيث تبين أن الصيادين يمثلون حوالي 70% من المصريين في اليونان.

مفاوضات المواطنين تأمين فى مصر التأمينات

الأكثر قراءة

فقدان السمع وطفح جلدى.. أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا

«المنشآت الفندقية»: تلقيح العاملين بالقطاع السياحي ضد كورونا إجباريًا

تعرف على أخر معلومات موعد صرف معاشات شهر مايو 2021

مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد العمال

«النهر المقدّس».. سر «الكارثة الهندية»

«بتعيّط كتير».. أم تلقي ابنتها من «الخامس» في أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

صور

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

لاستعمال «الشيشة».. غلق وتشميع مقهى في أسوان (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطينى على خلفية أحداث القدس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين