«التأمينات»: آخر موعد لتحويل اشتراكات المصريين باليونان غدًا

قبل سريان الاتفاق الجديد..

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن غدًا الجمعة، آخر موعد لتحويل اشتراكات المواطنين التأمينية من اليونان إلى مصر.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها، أنه بعد 30 أبريل 2021 لن تقبل أي طلبات تحويل اشتراكات.

وخصصت الهيئة خط واتسآب 01200484892 للاستفسار عن المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب أو أية معلومات أخرى تتعلق بهذا الموضوع.

وأوضحت أن دخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 أبريل 2021.

وأشار جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه سبق أن جرى توقيع اتفاقية بين الجانبين عام 1985، بهذه الاتفاقية يحق للمواطن المصري الذي عمل في اليونان وعاد إلى وطنه بصفة نهائية أن يطلب من هيئة التأمينات في اليونان تحويل مبالغ الاشتراكات التي استقطعت من أجره هناك وكذلك الاشتراكات التي سددها صاحب العمل لحسابه إلى هيئة التأمينات بعدما يتم تحويل تلك المبالغ تقوم الهيئة باستخدامها في إضافة مدد اشتراك لهذا المواطن تعطيه الحق في المعاش.

وأكد رئيس هيئة التأمينات أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجزه أو وفاه، فإن هيئة التأمين الاجتماعي في مصر سوف تعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر، وبالتالي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش، والعكس، حيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر واستقر به الحال في اليونان كأنها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش.

كما أن الاتفاقية القديمة كانت تغطي فقط المؤمن عليهم في قطاع التجارة والخدمات فقط في حين أظهرت المفاوضات في الجانب اليوناني أن معظم المصريين في اليونان كانوا صيادين وكانوا مستثنين من تطبيق الاتفاقية القديمة وبالتالي لم ينتفع بها معظم المصريين في اليونان، حيث تبين أن الصيادين يمثلون حوالي 70% من المصريين في اليونان.