محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بعيد العمال

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال، والذى يحتفل به فى الأول من مايو كل عام.

ونصت البرقية على: "فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسـي " رئيس جمهورية مصر العربية " يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال".

كما نصت البرقية على: "سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافـــة المحـن نحــو التقــدم والازدهــار".



كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة بمناسبة عيد العمال لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وكان بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

ونصت البرقية على: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة أعياد تحرير سيناء المجيدة تلك المناسبة الغالية على قلوب المصريين جميعًا والصفحة المشرفة في سجل التاريخ المصري".

كما نصت البرقية على: "وتلك المناسبة تؤكد على براعة الدبلوماسية المصرية وتضحيات جيش مصر العظيم من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها واستقرارها وصون مقدساتها مع استرداد سيادتها الكاملة على كل شبر من سيناء الحبيبة التي قدم من أجلها أبناء الوطن من أبطال القوات المسلحة البواسل دماءهم لأجل عودتها لمصرنا الغالية".