الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«إسكان اجتماعي وحق انتفاع».. «القليوبية» تبحث استثمار الأراضي غير المستغلة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة استغلال عدد من قطع الأراضي كفرص استثمارية لإقامة مشروعات عليها، سواء كانت مشروعات خدمية أو استثمارية ومناقشة آليات الاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة والأصول بمدينة بنها، بشكل اقتصادي لتعظيم العائد منها. 


وخلال الاجتماع ناقش المحافظ استغلال قطعة أرض على مساحة 1800 متر2 بجوار مستشفى الرمد بمدينة بنها لإقامة مشروع استثماري عليها يسهم في زيادة إيرادات صندوق خدمات المحافظة.

 

 كما تم خلال الاجتماع أيضا، مناقشة تخصيص أرض السلخانة بمركز بنها قرب قرية الرملة لإقامة مركز طبي كبير يخدم المواطنين بهذه المنطقة لتخفيف الضغط على المركز الطبي الرئيسي بمدينة بنها نظرا للزيادة السكانية بالمدينة. 


كما بحث المحافظ، إمكانية استغلال عدد من قطع الأراضي بمدن المحافظة المختلفة، لإقامة مشروعات إسكان اجتماعي عليها واستغلال عدد من المباني لتأجيرها بحق الانتفاع وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو بذل كل الجهود لرفع كفاءة استغلال الأصول بالشكل الأمثل.


حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة بنها ووكيل وزارة الصحة ومدير عام إدارة الاستثمار.


في سياق آخر، أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرار رقم 166 لسنة 2021، بتعيين اللواء طلعت منصور عبدالسلام رئيسا لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وذلك حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة للإحالة للمعاش.


يذكر أن اللواء طلعت منصور عمل سكرتيرا عام لمحافظة الغربية.

محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان بنها إسكان اجتماعي أراضي

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