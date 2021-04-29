وزير التنمية يتلقى تقريراً حول مستجدات مبادرة «شباب الخير» بـ5 محافظات

وزير التنمية المحلية يتلقى تقريراً حول مستجدات مبادرة "شباب الخير" خلال 15 يوماً بـ5 محافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

شعراوى: بيع 650 طن لحوم ودواجن ومنتجات أساسية لـ250 ألف مواطن فى القاهرة الكبرى والبحيرة وكفر الشيخ



تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول سير عمل مبادرة "شباب الخير" والتي أطلقها الوزير في أول شهر رمضان المعظم لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين.

وأشار شعراوي، إلى أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع المجلس الوطني للشباب، حيث وصلت سياراتها خلال الـ15 يوما الأولى من شهر رمضان إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن مرحلتها الأولى 11 محافظة، حيث من المقرر أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى باقي المحافظات، وهي: المنيا و الغربية وشمال سيناء والمنوفية والدقهلية وبنى سويف، وسوف تستمر لمدة أربعة أشهر.

وأوضح التقرير أن سيارات المبادرة قامت خلال 15 يوماً منذ إطلاقها ببيع حوالى 650 طنا من السلع الغذائية المتنوعة، حيث تم توزيع 38 سيارة تابعة للمبادرة على 29 مركزا ومدينة وحي بتلك المحافظات، وأشار التقرير إلى أنه تم بيع 425 طناً من اللحوم و الدواجن و225 طناً من المنتجات الأخرى مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمن البلدي وعسل النحل ومجمدات اللحوم من الكفتة والسجق، واستفاد منها حتى الآن أكثر من 250 ألف مواطن فى المحافظات الخمس التى بدأت فيها المبادرة، كما تم توفير فرص عمل لحوالى 110 شباب يعملون على تلك السيارات، وجارى استكمال العدد المستهدف فى المرحلة الأولى والبالغ حوالى 127 شاباً.

وأضاف التقرير أن المبادرة شهدت فى المحافظات التى انطلقت بها إقبالاً كبيراً من المواطنين على عملية الشراء، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، نظراً لانخفاض أسعار المنتجات عن مثيلتها فى الأسواق، وكذا جودة المنتجات المعروضة والتي تتضمن حوالى 30 سلعة غذائية.