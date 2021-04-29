«القوى العاملة» تتابع اشتراطات السلامة بمستشفيات العزل في الإسماعيلية

أجرى أحمد جابر، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، جولة تفقدية بمستشفيات العزل بالمحافظة "مستشفى حميات الإسماعيلية"، للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، والتأكد من خزانات الأكسجين ومخازن الأسطوانات وصلاحيتها، واتباع المستشفى تعليمات وسياسات السلامة في حالة حدوث تسريب أو خلل من خزانات الأكسجين من عدمه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمنشآت بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة من الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، والتأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بتنفيذ إجراءات السلامة الصحة المهنية والاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وكشف جابر، أنه يقوم بزيارات مفاجئة على المنشآت في إطار اختصاصات وزارة القوي العاملة وبناء علي تعليمات الوزير لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذه المناطق، لضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوى الاقتصاد، مشيراً إلى أنه في حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المنشآت غير الملتزمة للحد من الموجة الثالثة من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.

يأتي ذلك تزامنا مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، حيث وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة قال فيها إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى رسالة الإنسانية، فمن حق كل عامل خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته سالما ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه ووطنه.

وشدد سعفان على ضرورة أن نتبع جميعا إجراءات السلامة والصحة العامة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بارتداء مهمات الوقاية الشخصية "كمامات" فى الأماكن العامة والمزدحمة، فضلا عن نظافة اليدين باستمرار فركها بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، وعند السعال والعطس، يجب أن نحرص على تغطية الفم والأنف بمرفقنا المثني أو بمنديل ورقي، ونتخلص من المنديل بعد ذلك فورًا ونغسل يدينا.

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