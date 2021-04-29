مصرع شخص وإصابة آخرين في حريق مصنع ببورسعيد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون نتيجة حريق بمصنع "سنمار" للكيماويات الكائن جنوب بورسعيد، بالقرب من مساكن الحي الإماراتي المخصصة للشباب.

واستقبل مستشفى السلام أحمد محمد محمد، 27 عاماً، جثة هامدة نتيجة حروق، كما استقبل المصابين "خالد عبدالنعيم أحمد، 30 سنة، حريق بجميع أنحاء الجسم وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، وأحمد ماهر حسين، 30 سنة، ومحمدين حسن أحمد عطوة".

وتم إبلاغ اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.