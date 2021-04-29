عودة المياه بعد إصلاح الخط العمومى بالصداقة الجديدة فى أسوان

تعرض خط مياه الشرب العمومي بقطر ٦٠٠مللي، لكسر مفاجئ بجوار رافع منطقة الصداقة الرئيسي، ما أدى إلى قطع مياه الشرب، حتى انتهاء أعمال الإصلاح، وتمت إعادة تشغيلها مرة أخرى.

من ناحيته تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على مدار الساعات الماضية أعمال الإصلاح لخط المياه.

وتم إنهاء أعمال الإصلاح من خلال فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بإشراف قيادات الشركة ومجلس المدينة، وعقب ذلك تمت على الفور إعادة تشغيل المياه مرة أخرى.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان قد أمر بدفع سيارات وفناطيس المياه لإمداد الأهالي باحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإصلاح.

ومن جهة أخرى كانت عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، ندوات توعية، الأحد الماضي، من أجل توضيح كافة العناصر المرتبطة، بهذه المشروعات سواء كانت أهدافها، أو مكوناتها أو عوائدها المستقبلية على المواطن الأسوانى، داخل القرى والنجوع والمناطق النائية.

وجاء ذلك خلال مبادرة رائدة برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بالتعاون مع الشركات المنفذة لمشروعات التطوير الشامل، للريف المصرى " حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكدت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، على أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، فقد تم تنظيم هذه الندوات لأول مرة على مستوى المحافظات، لتحقيق التلاحم بين الجانبين التنفيذي والمجتمعى، على أن يتم التوسع في هذه المبادرة لتشمل ندوات أخرى لمشروعات بباقى قطاعات المرافق العامة والخدمة.

وأوضحت رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه خلال الندوات يتم استخدام الوسائل التوضيحية المختلفة، لهذه المشروعات من بوسترات ونشرات وبانفيلت وغيرها لتوزيعها، على الحضور من المواطنين، بالإضافة إلى الالتزام، بتطبيق التباعد والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.