الخميس 29 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

سنغافورة وتايلاند تطلقان نظاما رائدا للدفع عبر الهاتف المحمول

الأول من نوعه.. إطلاق نظام دفع جديد بـ«الموبايل» في سنغافورة وتايلاند

هاتف محمول
هاتف محمول

أعلنت سنغافورة وتايلاند اليوم الخميس عن نظام دفع جديد عابر للحدود باستخدام الهواتف المحمولة وصفه البنك المركزي السنغافوري بأنه "الأول عالميا من نوعه".  
 

وقالت سلطة النقد في سنغافورة إن النظام الذي استغرق ابتكاره سنوات، يربط "باي ناو" السنغافوري و"برومبت باي" التايلاندي ويعني أن المستخدمين "سوف يتمكنون من نقل أموال تصل إلى ألف (دولار سنغافوري) أو 25 ألف (باهت تايلاندي) يوميا عبر الدولتين باستخدام رقم هاتف جوال"
وتعادل تلك المبالغ 750 دولارا إلى 800 دولار أمريكي.


وسوف تعكس تلك الخدمة كيف يعمل نظاما "بيى ناو " و"برومبت باي" محليا كـ"أنظمة دفع تجزئة بالتوقيت الفعلي" ما يعني "أنه لن يكون هناك حاجة لتسديد بيانات مثل الاسم الكامل للمستقبل وتفاصيل الحساب المصرفي مثلما هو الحال مع حلول التحويل المعتادة".
 

وقال المدير المنتدب بسلطة النقد في سنغافورة، رافي مينون، إن النظام "الرائد" يمكن أن يتوسع "إلى شبكة من أنظمة دفع التجزئة المتصلة عبر أسيان"، مشيرا إلى رابطة دول جنوب شرق أسيا المؤلف من عشر دول.  
 

وقال محافظ البنك المركزي التايلاندي، سيتابوت سوتيوارت ناروبوت، إن النظام الجديد "سوف يخاطب بفاعلية نقاط الألم القائمة منذ فترة طويلة للمستهلكين في مجال التحويلات والحوالات عبر الحدود بما في ذلك زمن المعاملة المالية الطويلة والتكاليف المرتفعة".
 

تستضيف سنغافورة أكثر من مليون عامل أجنبي بينهم الآلاف من التايلانديين الذين يحولون جزءا كبيرا من رواتبهم لدعم الأسر في أوطانهم، وفي المقابل تجذب تايلاند الملايين من المهاجرين من كمبوديا ولاوس وميانمار.

ويعتبر هذا التطبيق موفراً للوقت نظراً للظروف التي تمر بها الدولتين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، "سوف يتمكنون من نقل أموال تصل إلى ألف (دولار سنغافوري) أو 25 ألف (باهت تايلاندي) يوميا عبر الدولتين باستخدام رقم هاتف جوال، وتعادل تلك المبالغ 750 دولارا إلى 800 دولار أمريكي.

البنك المركزي السنغافوري سنغافورة تايلاند كورونا استخدام الهواتف

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