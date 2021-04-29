بالتفصيل.. موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021.. وأماكن رؤية الهلال

يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 الذي حظى على نسب مشاهدة عالية أصبح خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كان من أبرز الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد رؤية هلال شهر شوال وفقا لمراصد دار الإفتاء المصرية ويوم عيد الفطر المبارك وطقوس الاحتفال به.

ما هو موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021

وفقا للحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية التابعة لدار الإفتاء المصرية فإن يوم 12 مايو المقبل هو أول أيام العيد حيث يتم رؤية هلال شهر شوال يوم 29 رمضان 1442 الموافق يوم 11 مايو المقبل رؤيا العين المجردة، وذلك لتحديد آخر أيام الشهر الكريم، وبذلك نحتفل بعيد الفطر خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو المقبل حيث تتكون لجنة الرؤية الشرعية للهلال في جميع الشهور الهجرية من عضو بوزارة الأوقاف وعضو بالأزهر الشريف وعضو من المعهد القومي للبحوث الفلكية و عضو من الهيئة العامة للمساحة وعضو من ديوان عام المحافظة التي بها مركز الرصد وذلك لوضع تقرير يرفع لدار الإفتاء المصرية.



موعد صلاة العيد الفطر المبارك 2021

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية مواعيد صلاة العيد بجميع محافظات الجمهورية حيث تقام صلاة العيد بالقاهرة في تمام الساعة الخامسة وثمان وعشرين دقيقة صباحا.

وتقام صلاة العيد بمحافظة الإسكندرية الساعة الخامسة وستة وعشرين دقيقة بينما تقام صلاة العيد في محافظة الجيزة الساعة الخامسة وسبعة وعشرين دقيقة حيث تقام صلاة العيد يوم 13 مايو المقبل وفقا للحسابات المبدئية لخبراء المراصد الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية المنتشرة بـ 6 أماكن هى توشكي ومرسى مطروح وأسيوط وأسوان وسوهاج والوادي الجديد.

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إجازة عيد الفطر المبارك 2021

احتل موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 المنصات الإلكتروني خلال الساعات القليلة الماضية حيث أعلن المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن الفترة من 12 إلى 14 مايو المقبل هي إجازة مدفوعة الأجر للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لكونها إجازة عيد الفطر المبارك وذلك وفقا للحسابات المبدئية للمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية حيث يتم إقامة الاحتفالات .