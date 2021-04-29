تنبيه جديد من «تعليم القاهرة» للمدارس بشأن نتيجة امتحانات صفوف النقل

نتيجة صفوف النقل

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إنه تم التنبيه على كافة مدارس المحافظة بمراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية، بسرعة الانتهاء من تصحيح امتحانات صفوف النقل، التي انتهت، أمس، بأداء الامتحان للصفوف من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي.

وشدد المصدر على أنه تم التنبيه أيضاً على سرعة استلام بوكليت المواد خارج المجموع من الطلاب بعد تسليمها لهم لحلهم بالمنزل، وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تخفيفاً على الطلاب من النزول للجان الامتحان حفاظا عليهم من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وعقدت الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة، على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا، وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

وتعرب الوزارة عن امتنانها بمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى، وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

وتطمئن وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لإتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية، للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب المعلمين والإداريين.