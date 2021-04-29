«بيونتك» تطلب ترخيصا لاستخدام لقاح كورونا للأطفال من عمر 12 عاما

"بيونتك" تطلب ترخيصا لاستخدام لقاحها المضاد لكورونا للأطفال من سن 12 عاما

أعلنت شركة "بيونتك" الألمانية لتصنيع اللقاحات، اليوم الخميس، أنها سوف تطلب ترخيصا لاستخدام لقاحها المضاد لمرض "كوفيد 19-"، للأطفال من سن 12 عاما في الاتحاد الأوروبي.



وقال متحدث باسم الشركة أنه من المحتمل أن يتم تقديم الطلب "خلال الأيام القليلة المقبلة" إلى وكالة الأدوية الأوروبية.



وفي الوقت نفسه، ذكرت مجلة "دير شبيجل" الاخبارية أنه من المقرر أن يتم تقديم الطلب يوم الأربعاء المقبل.



ومن جانبه، قال رئيس شركة "بيونتك"، يوجور ساهين: "قدمنا بيانات الدراسة الخاصة بمن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، من أجل الموافقة عليها في الولايات المتحدة؛ أما في أوروبا نحن في الخطوات الأخيرة"، بحسب ما نقلته "دير شبيجل".



وعادة ما تستغرق عملية الموافقة في وكالة الأدوية الأوروبية بضعة أسابيع فقط.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أوصت منظمة الصحة العالمية، باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي، وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.





ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.