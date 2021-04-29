بالأسماء.. تحويل 11.3 مليون جنيه مستحقات مصريين غادروا الأردن

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، وتم تحويل القائمة العشرين من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 675 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال سعفان، إن المستحقات بلغت 727 ألفاً و503 دولارات، أي ما يعادل 11 مليون و385 ألفاً و430 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 44 ألفا و400 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 186 ألف جنيه مصري تقريبا.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 5 مواطنين مصريين، بلغت 101 آلف و162 ريالا سعوديا بما يعادل 422 ألفا و857 جنيها مصريا تقريبا.

في حين نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، في تسوية مشكلة عامل مصري، وبلغت إجمالي مستحقاته 423 ألفا و190 ريالا قطريا، أي ما يوازي مليون و824 ألفا و795 جنيها مصريا تقريبا.

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