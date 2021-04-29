«سوهاج» تبحث توحيد الجهود مع المجتمع المدني لدعم الأكثر احتياجا

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع عدد من مسئولي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق مراكز المحافظة المختلفة لبحث آليات التعاون وتوحيد الجهود للوصول إلى المستحقين، بحضور الدكتورة نجاة موسى، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة عبير الطيب، مدير إدارة التنمية بديوان عام المحافظة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية .



وأكد القاضي على حرص المحافظة وتنفيذ توجيهات محافظ سوهاج بشأن توصيل الدعم للمستحقين والأسر الأكثر احتياجا وتلبية متطلباتهم، وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات المختلفة، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود وتغطية كافة المستحقين والوصول إلى أقصى الأماكن المحرومة والتي لم يصل إليها الدعم بهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجا.



وأشار نائب المحافظ إلى عقد اجتماعات بشكل دوري مع باقي الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة خلال الفترة القادمة كإجراء احترازي للوقاية فيروس كورونا، مشيدا بمساهمة الجمعيات الأهلية ودورهم الفعال في المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع من خلال تقديم مساعدات مادية وعينية للأسر الأكثر احتياجا، وتقديم المساعدات لذوي الإعاقة، ودعم للمشروعات الصغيرة، وتحفيظ القرآن، وصرف المساعدات، فضلا عن تقديم الخدمات البيئية، ومساعدة مصابي كورونا، ومصابي الحوادث والكوارث، وكفالة الايتام وتيسير حالات الزواج للغير قادرين .

فيما أعلنت محافظة سوهاج عن إرسال مؤسسة "أبوهشيمة الخير" مبلغ مليون جنيه كتعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري طهطا الذي وقع الشهر الماضي وراح ضحيته عدد من راكبي القطار، ويأتي ذلك عقب زيارة النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للمحافظة ولقائه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أواخر مارس الماضي.

وثمن الفقي دعم مؤسسة "أبوهشيمة الخير" لأسر الضحايا، مشيدا بتكاتف مؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الحادث، لافتا إلى أهمية دور المؤسسات والجمعيات الأهلية التكاملي مع المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.