ضبط 3.5 طن «رنجة» وأسماك فاسدة بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم الخميس، من ضبط 3 أطنان و500 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" وأسماك هارنج فاسدة، داخل 3 مصانع فى مركزى طنطا وكفرالزيات، قبل طرحها بالأسواق استعدادا لبيعها فى أعياد الربيع وشم النسيم.



تلقى الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، تقريرا بتمكن حملة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وأطباء الإدارة البيطرية بطنطا وكفر الزيات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، على بعض مصانع الأسماك المدخنة " الرنجة" بمركزى طنطا وكفر الزيات، من ضبط 3 أطنان و500 كيلو أسماك " رنجة" و" هارنج" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 4 محاضر مخالفات لـ 4 مصانع.



وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.



وأكدت مديرتى الطب البيطرى، والتموين والتجارة الداخلية، أنهم يقومون بتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.



وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، شدد على مديرى الطب البيطري والتموين بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة و مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين تقوم بعمل جولات دورية ومفاجئة على جميع المحلات والشوادر تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.



وقام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، بشن حملة على المنشآت الغذائية والمطاعم الكائنة بمركز ومدينة طنطا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت الحملة عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى المرور على أماكن تداول وبيع السلع الغذائية، حيث تم سحب عدد من العينات، وتحرير محاضر جنح صحية منهم 3 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية لمزاولة المهنة