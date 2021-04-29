الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسعة 11 الف لتر للخزان

تركيب خزاني أكسجين في مستشفى الأمراض الصدرية والحميات بدمياط

خزان أكسجين
خزان أكسجين

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه تم تركيب خزاني أكسجين لكلا من مستشفى الحميات ومستشفى الأمراض الصدرية بسعة 11 الف لتر للخزان الواحد، منوهة إلى أن الى أن ذلك سيساهم وبشكل كبير فى دعم المستشفيات من ناحية زيادة تدفق الأكسجين السائل إلى المرضى خاصة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان بتوفير مخزون كافٍ من الأكسجين الطبي بالمستشفيات حفاظًا على صحة المرضى .

وأضافت محافظ دمياط  في تصريحات لها، اليوم الخميس أن هناك تكاتفا للجهود بين المحافظة والوزارة، لدعم القطاع الصحي بدمياط، بما يحقق  تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمرضى بشكل عام و مجابهة أزمة فيروس كورونا بشكل خاص.

دمياط محافظ دمياط منال عوض كورونا مستشفى الحميات

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