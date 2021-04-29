مواعيد عرض مسلسل «كوفيد 25» ليوسف الشريف

بعد بدئه أمس

شهدت محركات بالبحث خلال الساعات الماضية، البحث بصورة مكثفة عن مواعيد عرض مسلسل «كوفيد 25» من بطولة يوسف الشريف، بعد أن بدأت قناة الحياة مساء أمس الأربعاء وتبعتها قنوات أون عرض المسلسل ،والمقرر عرضه عبر 15 حلقة في لون جديد على أعمال الفنان التي حققت أعماله نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، ونرصد خلال هذا التقرير مواعيد عرض المسلسل.

- قنوات و مواعيد عرض مسلسل «كوفيد 25»

و نقدم للجمهور ومتابعي «الدستور»، مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 والإعادة، حيث يعرض المسلسل للمرة الاولى على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة السادية والنصف مساء، ويعاد في تمام الخامسة والنصف صباحا والعاشرة صباحا، ويعرض على قناة الحياة دراما في تمام الثانية عشر منتصف الليل ويعاد في تمام الساعة الرابعة صباحا والسابعة والنصف مساء والثالثة عصرا، ويعرض عبر قناة أون في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا ويعاد في تمام الساعة السابعة صباحا والحادية عشرة والربع صباحا، ويعرض عبر قناة أون دراما في تمام الساعة الثانية مساء والسادسة والنصف صباحا والتاسعة والنصف صباحا.

- تفاصيل المسلسل

و يقدم الفنان يوسف الشريف دور «يوتيوبر» خلال أحداث العمل بعد أن كان طبيبا في البداية، ويحاكي فيه تطور وباء «كورونا» المسيطر على العالم حاليا خلال 4 سنوات قامة، وذلك من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.

ووضعت المؤلفة تصورا خياليا لتطور "الفيروس القاتل" خلال السنوات القادمة، عبر تخيل وجود حروب على فكرة الأبحاث الخاصة بالفيروس وتحوره والأمصال المضادة للفيروس، مخلقة مجموعة من الشخصيات التي تراها مركبة وصعبة في تفاصيلها خاصة الأبطال الثلاثة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر.

ويضع المسلسل الجديد فرضية وتخيلا باستمرار الفيروس بشكل كبير وتحوله إلى وباء مسيطر على العالم، وتأثيره على الشكل العام للبشر بعد الإصابة به فيما يشبه حالة «الزومبي» في أفلام الخيال العملي ، وانتشار الرعب في النفوس ووصول الدول إلى حد المنع الكامل والحظر الكامل للخروج من المنازل لوجود خطر داهم يقابلهم، فيما يحاول البطل الوصول إلى الحقيقة ومعرفة مصدر وأسباب تحور المرض، وما الذي يدور في عالم الفيروسات واللقاحات والحروب الدائرة بها.

- أبطال «كوفيد 25»

يضم مسلسل «كوفيد 25» في بطولته مجموعة مميزة من النجوم من بينهم النجم أحمد صلاح حسني، والفنانة آيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.