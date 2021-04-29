تحصين 118 ألف ماشية ضد مرضى الجلد العقدى بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إنه تم تحصين 118 ألفا و298 حيوانا من الأبقار والأغنام، ضد مرضى الجلد العقدى، وجدرى الأغنام، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية فى 3 أبريل الجاري وحتى اليوم الخميس، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن عملية التحصين تضمنت، 94 ألف و989 من الأبقار، و23 ألف و309 من الأغنام والماعز، مناشدا جميع المربين بأهمية التحصين للحيوانات، وأهمية المشاركة لتقديم الحيوانات، ومساعدة الأطباء البيطريين في أداء واجبهم، والتحصين للحيوانات حفاظا عليها.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى، إلى استمرار عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الأغنام وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

يأتي هذا فى إطار حرص الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واهتمامه بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الغربية على تكثيف الحملات واستمرارها طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من إنتشار الأمراض، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لإنجاح تلك الحملات وتحقيق المستهدف منها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، وجه محافظ الغربية رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

جدير بالذكر، أن محافظة الغربية قد حصلت على مركز متقدم على مستوى الجمهورية في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وذلك منذ انطلاق الحملة.