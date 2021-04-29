الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تسترد قطعتين أثريتين من إيطاليا

هشام بدر، السفير
هشام بدر، السفير المصري

تسلّم هشام بدر، السفير المصري لدى إيطاليا، بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية (الكاربيناري) بروما، قطعتين أثريتين من العصور اليونانية والرومانية، الأولى عبارة عن جزء علوي من تمثال لسيدة من الفخار، والثانية إناء صغير من الفخار له فوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن، ويعودان للعصر اليوناني الروماني، وقد تم ضبطهما في منطقة جنوة بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية.

يأتي هذا في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة.

وترأس مراسم إجراءات التسليم والتسلم من الجانب المصري السفير المصري هشام بدر، ومن الجانب الإيطالي الجنرال Roberto Riccardi قائد وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية في الكاربيناري.

وأوضح بدر خلال تلك المراسم أن ذلك يأتي استمراراً للتعاون البنّاء بين الجانبين المصري والإيطالي، للحفاظ على التراث الثقافي للحضارتين المصرية والرومانية، معرباً عن تقديره لهذا التعاون المُثمر والمستمر مع الجهات الإيطالية المعنية من أجل إعادة المزيد من الآثار المصرية المهربة، بما يتماشى مع ما تقوم به مصر من جهود لاستعادة كافة آثارها المهربة إلى الخارج بطرق غير شرعية.

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