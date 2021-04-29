الخميس 29 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كورونا» يُغلق 27 قاعة أفراح بأسوان (صور)

حملات مكثفة للحد
حملات مكثفة للحد من انتشار كورونا في أسوان

شنت الوحدات المحلية للمراكز بمحافظة أسوان حملات مكثفة بدعم من رجال الشرطة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أنتشار فيروس كورنا المستجد.


وأسفرت الحملات عن فرض غرامات على مجموعة من الأشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في أماكن التجمعات ووسائل النقل الجماعي، كما تمت إزالة بعض الإشغالات داخل الأسواق، بجانب غلق وتشميع عدد من المقاهي والكافتيريات المخالفة التي تم ضبطها تقدم "الشيشة" لروادها، بالإضافة إلى غلق ٢٧ قاعة أفراح ودور مناسبات، وفض ٢٥ سوقا أسبوعية بقرى ومدن المحافظة.

وفى السياق ذاته، مر رؤساء المراكز والمدن على عدد من المساجد بحضور مسئولي الأوقاف للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية أثناء الصلوات الخمس، وأيضاً صلاة التراويح، فيما يتم المرور الميداني لضمان الالتزام بالمواعيد الصيفية، والتى بدأت من ١٧ أبريل الجاري لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات والورش، في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لأدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


جدير بالذكر أنه مع حلول شهر رمضان، شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على مسئولي كافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الصادرة مطلع أبريل الحالي، بشأن تجنب بعض الطقوس للحد من أي زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الكريم.


جاء ذلك من أجل تحقيق التعايش السلمي والآمن مع أزمة فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح أن قرارات مجلس الوزراء تضمنت أن يكون استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف، والتي شملت الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح على ثلاثين دقيقة، والاقتصار على استقبال النساء لأداء التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن، مع أهمية الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال للصلاة، وكذا الالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التجهد، بالإضافة إلى الالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها.


وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه من ضمن القرارات أيضاً حظر إقامة موائد الإطعام الرمضانية، سواء في أماكن مفتوحة “كالشوارع والميادين وساحات المساجد ومداخل الأبنية السكنية وغيرها أو في أماكن مغلقة، كما يحظر خلال شهر رمضان إقامة أو تنظيم الدورات الرمضانية في الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية، سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، ويحظر كذلك إقامة هذه الدورات أو تنظيمها في الشوارع أو الميادين العمومية أو الساحات الشعبية”. 

غلق 27 قاعة أفراح بأسوان
غلق 27 قاعة أفراح بأسوان
غلق 27 قاعة أفراح بأسوان
غلق 27 قاعة أفراح بأسوان
غلق 27 قاعة أفراح بأسوان
غلق 27 قاعة أفراح بأسوان
غلق 27 قاعة أفراح بأسوان
غلق 27 قاعة أفراح بأسوان
غلق 27 قاعة أفراح بأسوان
غلق 27 قاعة أفراح بأسوان
غلق 27 قاعة أفراح بأسوان
غلق 27 قاعة أفراح بأسوان
أسوان محافظ أسوان مديرية أمن أسوان محافظة أسوان حملات مكثفة فيروس كورونا المستجد

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