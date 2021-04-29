مطرانية الفيوم تغلق 4 أديرة يومي عيد القيامة المجيد وشم النسيم

ضمن إجراءات مواجهة كورونا

قررت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم، غلق 4 أديرة تابعة للإيبارشية، أمام الزيارات الفردية والجماعية، يومي عيد القيامة المجيد وشم النسيم، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المطرانية في بيان صحفي، صباح اليوم، للأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، أن أديرة رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، والقديس الأنبا أور بجبل النقلون، والقديس مكاريوس السكندري ببرية الريان، ودير وكرمة القديس الأنبا إبرام، بقرية العزب بمحافظة الفيوم، لن تستقبل زيارات فردية أو جماعية خلال يومي العيد.

- الاحتفال بأحد السعف دون حضور شعبي

وكانت قد شهدت كنائس إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم، الاحتفال بعيد أحد السعف، وأقيمت صلاة القداس الإلهي، وصلاة التجنيز، دون حضور شعبي، بسبب قرار الإيبارشية.

و اقتصر الحضور بالقداسات في الكنائس، على القساوسة وعدد لا يزيد عن 7 شمامسة بكل كنيسة، وتزينت الكنائس من الداخل، بسعف النخيل، في أشكاله المختلفة، وأقيمت صلوات القداسات، وسط إجراءات احترازية لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، للحضور، والتزم القساوسة والشمامسة الحضور، بارتداء الكمامات الطبية الواقية، واستخدام الكحول للتعقيم.

- قصر صلاة قداسات الأعياد على القساوسة

يذكر أن نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، قرر مؤخرا قصر صلاة قداسات الأعياد خلال هذه الفترة على القساوسة، وعدد لا يزيد عن 7 شمامسة في كل كنيسة، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.



وأعلنت المطرانية، أنه نظرًا للوضع الصحي الحالي وحرصًا منا علي سلامة الجميع، لذلك نعتذر عن استقبال السادة المهنئين بعيد القيامة المجيد علي المستويين الرسمي والشعبي وذلك في جميع كنائس الإيبارشية، ونوهت عن إمكانية تقديم التهنئة بالعيد هاتفيًا سواء بالإتصال أو بالرسائل أوعبر البرقيات ووسائل التواصل الإجتماعي.